Проект реконструкции аэропорта «Смоленск-Северный» одобрен госэкспертизой

Новый аэропорт сможет обслуживать от 200 до 250 тысяч пассажиров в год Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение по проекту реконструкции аэропорта «Смоленск-Северный».
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