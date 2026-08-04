Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Проект реконструкции аэропорта «Смоленск-Северный» одобрен госэкспертизой

Проект реконструкции аэропорта «Смоленск-Северный» одобрен госэкспертизой

Новый аэропорт сможет обслуживать от 200 до 250 тысяч пассажиров в год Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение по проекту реконструкции аэропорта «Смоленск-Северный».

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