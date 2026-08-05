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Дандыкин предложил Wildberries размещать склады под землёй

Дандыкин предложил Wildberries размещать склады под землёй

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru призвал маркетплейсы, в том числе Wildberries, ускорить строительство защищённых, в том числе подземных, складских помещений, а также отказаться от практики создания крупных хранилищ в пользу децентрализации.

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