Дандыкин предложил Wildberries размещать склады под землёй

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru призвал маркетплейсы, в том числе Wildberries, ускорить строительство защищённых, в том числе подземных, складских помещений, а также отказаться от практики создания крупных хранилищ в пользу децентрализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии