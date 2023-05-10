Минздрав объяснил необходимость передачи части полномочий врачей медсестрам

Распределение функций между медицинским персоналом с высшим или среднем образованием и немедицинскими специалистами позволяет повысить доступность медпомощи без потери ее качества в рамках имеющихся ресурсов – в том числе финансовых и трудовых.
Распределение функций между медицинским персоналом с высшим или среднем образованием и немедицинскими специалистами позволяет повысить доступность медпомощи без потери ее качества в рамках имеющихся ресурсов – в том числе финансовых и трудовых.
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