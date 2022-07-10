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5 полезных чайных напитков из веточек

5 полезных чайных напитков из веточек

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" name=""] Чай из веточек черной смородины Olga-Safronova  Полезные чайные напитки из веточекВы еще не пробовали заваривать чай из веточек плодовых растений? Самое время попробовать!Чай из веточек черной смородиныАромат этого чая передать невозможно! !Берем веточки длиной 3-5 см и помещаем их в емкость для заваривания и заливаем кипятком в соотношении 1/ 4.

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