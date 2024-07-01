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Теперь Венгрия председательствует в Совете ЕС

Теперь Венгрия председательствует в Совете ЕС

Там заявили, что Венгрия планирует работать как честный посредник в духе искреннего сотрудничества между странами и европейскими институтами «во имя мира, безопасности и процветания действительно сильной Европы».

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