В центре Омске сдали в эксплуатацию шестиэтажный дом с помещением для детсада (оно пока никем не занято) и пивным магазином (он уже работает).
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В центре Омске сдали в эксплуатацию шестиэтажный дом с помещением для детсада (оно пока никем не занято) и пивным магазином (он уже работает).