Песков: Путин может обсудить палестино-израильский конфликт в Китае

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт могут обсудить в ходе переговоров российского президента Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином.
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