Генсек НАТО выступил против создания сил быстрого реагирования Евросоюза

Валерий Прокофьев

Этот ПИДОРОК уже столько наговорил!!! Когда-то обнимался с нашим ласковым Мишей, клялся в вечной дружбе с Россией. Дерьмо собачье! После, когда его уйдут, он неожиданно прозреет и будет... сожалеть о "возникшем" недоверии между Россией и гейропой. ПАскуда! Все они там такие, сатанисты.