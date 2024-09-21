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Генсек НАТО выступил против создания сил быстрого реагирования Евросоюза

Генсек НАТО выступил против создания сил быстрого реагирования Евросоюза

Норвежский русофоб Йенс Столтенберг десятилетие возглавлял блок НАТО, но через 10 дней он покинет свой пост и 1 октября его насиженное кресло займет туловище другого врага России – пожилой одинокий гей (ЛГБТК признана в РФ экстремистской организацией, запрещена) из Нидерландов Марк Рютте, станет новым генсеком Североатлантического альянса.

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Комментарии
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Валерий Прокофьев
Этот ПИДОРОК уже столько наговорил!!! Когда-то обнимался с нашим ласковым Мишей, клялся в вечной дружбе с Россией. Дерьмо собачье! После, когда его уйдут, он   неожиданно прозреет и будет... сожалеть о &quot;возникшем&quot; недоверии между Россией и гейропой. ПАскуда! Все они там такие, сатанисты.
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