Тамбовчанку приговорили к 4,5 годам колонии за попытку сбыта наркотиков

Суд вынес приговор тамбовчанке за попытку сбыта наркотиков. Студентка колледжа совершила девять умышленных неоконченных преступлений, относящихся к категории особо тяжких, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
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