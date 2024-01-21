Осталеп – об открытии избирательных участков на российских выборах: «Власти советуются»

Бывший заместитель министра иностранных дел Валерий Осталеп предполагает, что молдавские власти не хотят давать ответ российской стороне по поводу организации процесса голосования на президентских выборах в Российской Федерации для российских граждан, проживающих на территории Молдовы, поскольку это тактическая игра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии