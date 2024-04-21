В Петергофе стартовал Невский экологический марафон

Участников учат эко-привычкам Невский экологический марафон проходит на территории кампуса высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета в Петергофе, сообщает телеканал Санкт-Петербург.
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