В облцентре состоялся российско-белорусский патриотический форум «Дорогами поколений»

Патриотический проект Движения Первых объединил 60 участников из разных регионов двух стран Российско-белорусский патриотический форум «Дорога поколений» проекта Движения Первых «Под одни небом» состоялся в Смоленске.
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