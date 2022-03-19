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Фанаты «Каролины» гудели Овечкину, когда он исполнял победный буллит. Александр приложил руку к уху после гола

Александр Овечкин подвергся обструкции во время матча с «Каролиной». Капитан «Вашингтона» забросил шайбу и реализовал победный буллит в этой игре (4:3 Б).

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