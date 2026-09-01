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Peach Bitcoin приостановит кастодиальную модель из-за проверки в Швейцарии

Peach Bitcoin приостановит кастодиальную модель из-за проверки в Швейцарии

P2P-платформа Peach Bitcoin с 1 сентября 2026 года временно отказывается от кастодиальной модели, которая позволяла проводить сделки с Bitcoin без обязательной KYC-проверки.

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