Олег Митволь переведен из больницы в СИЗО в Красноярске

Председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь, которого подозревают в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, переведен из Краевой туберкулезной больницы в СИЗО № 1.
Председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь, которого подозревают в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, переведен из Краевой туберкулезной больницы в СИЗО № 1.
Свежие комментарии