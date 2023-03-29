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Олег Митволь переведен из больницы в СИЗО в Красноярске

Олег Митволь переведен из больницы в СИЗО в Красноярске

Председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь, которого подозревают в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, переведен из Краевой туберкулезной больницы в СИЗО &numero; 1.

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