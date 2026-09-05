В Брянской области сообщили о потоке запросов от инвесторов о СЭЗ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Брянской области фиксируют поток запросов от инвесторов о свободной экономической зоне (СЭЗ) после ее расширения на всю территорию региона.
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