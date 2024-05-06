«Утонченная и ослепительная»: Мадонна дала масштабный концерт на пляже Рио-де-Жанейро

Самое масштабное шоу за всю карьеру. Мадонна устроила бесплатный концерт на пляже в Рио-де-Жанейро. Только по официальным данным, увидеть грандиозное представление пришли больше полутора миллиона человек.
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