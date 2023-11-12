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У футболиста Тимура Радова во время игры остановилось сердце

У футболиста Тимура Радова во время матча остановилось сердце, сообщил источник РЕН ТВ. "38-летнего футболиста в состоянии клинической смерти доставили в больницу, врачам удалось запустить сердце", — рассказал источник.

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