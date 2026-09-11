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Царьград

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Врач Павлова предупредила об аллергиях от укусов божьих коровок

Врач Павлова предупредила об аллергиях от укусов божьих коровок

Врач Елена Павлова сообщила, что укусы божьих коровок, часто встречающихся этой осенью в ряде регионов России, могут вызывать аллергию и астму.

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