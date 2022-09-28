Низкие лимиты, полный отказ: СМИ узнали о новых проблемах с «Миром» в Турции

Три турецких государственных банка, которые все еще обслуживают российские карты «Мир» в стране, — Halkbank, VakifBank и Ziraat Bank — приняли во вторник, 27 сентября, решение выйти из российской платежной системы из-за риска вторичных санкций США.
Три турецких государственных банка, которые все еще обслуживают российские карты «Мир» в стране, — Halkbank, VakifBank и Ziraat Bank — приняли во вторник, 27 сентября, решение выйти из российской платежной системы из-за риска вторичных санкций США.
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