Палладий, платина, удобрения из России по-прежнему ценятся в Америке. Нам идут витамины

Маловероятно, что Трамп ограничит импорт редких металлов из РФ Георгий Смирнов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Андрей Кушниренко Игорь Николаев В январе американские компании нарастили импорт российских удобрений на 20% в годовом выражении, до $85,5 млн, подсчитали в РИА «Новости» на основе данных американской статслужбы.