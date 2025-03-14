Палладий, платина, удобрения из России по-прежнему ценятся в Америке. Нам идут витамины

Маловероятно, что Трамп ограничит импорт редких металлов из РФ Георгий Смирнов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Андрей Кушниренко Игорь Николаев В январе американские компании нарастили импорт российских удобрений на 20% в годовом выражении, до $85,5 млн, подсчитали в РИА «Новости» на основе данных американской статслужбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии