Высокопоставленные полицейские лишились своих постов в Алматинской области. В МВД сообщили, что глава ведомства провёл оперативное совещание с руководящим составом департамента полиции Алматинской области.
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