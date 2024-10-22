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Специалисты протестировали дисплей iPhone 16 и сравнили его с экранами конкурен...

Специалисты протестировали дисплей iPhone 16 и сравнили его с экранами конкурен...

Специалисты протестировали дисплей iPhone 16 и сравнили его с экранами конкурентовЛаборатория оценки качества DxOMark протестировала Apple iPhone 16, проанализировав его дисплей и сравнив с экранами других смартфонов, включая Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy S24 и Google Pixel 8a.

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