Петербуржцев уже приглашают искупаться в бассейне под открытым небом

Оформить абонементы можно с 17 марта С 25 марта в открытом плавательном бассейне на Большой Пороховской, 38к2, начинают работу дневные группы свободного плавания, сообщили в администрации Красногвардейского района.
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