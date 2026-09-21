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Полина Ауг: путь к уверенности, роль Геллы и мама за границей

Полина Ауг: путь к уверенности, роль Геллы и мама за границей

Полина Ауг родилась в творческой семье, но годами не могла поверить в себя: ее отчислили из Школы-студии МХАТ, а ГИТИС она едва не променяла на режиссерский факультет ВГИКа.

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