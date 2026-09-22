В каких регионах провалилась «Единая Россия»: итоги выборов в заксобрания

«Единая Россия» показала худший результат на выборах в заксобрания Карелии и Вологодской области.Помимо выборов в Госдуму, в единый день голосования 20 сентября проходили 39 избирательных кампаний в региональные парламенты — от Калининградской области до Чукотки.
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