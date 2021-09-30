В Крыму пропал 80-летний житель Нижнегорский район

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разыскивает крымчанина преклонного возраста/- Пропал Полищук Вячеслав Владимирович, 80 лет (1941 года рождения), село Митрофановка, Нижнегорский район, - такое сообщение волонтеры разместили в соцсети.