«Фигура как у юной девушки!» Жена Александра Малинина ошеломила фанатов формами

Звездные супруги поделились кадрами с отдыха. Статьи по теме: Жена Александра Малинина рассказала, как похудела на 27 кг «Безупречная!» 58-летняя жена Малинина удивила фигурой в бикини «Он прекрасен»: жена Малинина показала новорожденного мальчика .