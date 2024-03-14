Как россияне смогут посетить Болгарию после ее вступления в Шенген

Болгария и Румыния станут частью Шенгенской зоны уже 31 марта. Это значит, что гражданам этих стран станет проще перемещаться в другие страны Европейского Союза, для них отпадет необходимость получать визы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии