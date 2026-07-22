🔪 В Саках бытовая ссора обернулась убийством: задержан 36‑летний подозреваемый По данным следствия, во время конфликта мужчина ударил 34-летнего знакомого ножом в область живота.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔪 В Саках бытовая ссора обернулась убийством: задержан 36‑летний подозреваемый По данным следствия, во время конфликта мужчина ударил 34-летнего знакомого ножом в область живота.