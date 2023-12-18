Депутат ГД Кирьянов объяснил, почему в России нужно ужесточить закон о рекламе

Российским блогерам могут запретить публиковать рекламу в запрещенных социальных сетях. Зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов рассказал «360», в какой форме будет действовать ограничение, и почему возникла такая необходимость.
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