Михаил Чаплыга: Зеленский поехал к Трампу делить перемирие на троих, но земля не в счёт

Неужели встреча Зеленского и Трампа может привести к двум перемириям, но не остановит бои на земле? Как морская блокада превратилась в разменную монету на переговорах? Почему Россия настаивает на «духе Анкориджа», хотя США уже объявили его мёртвым? И может ли частичное перемирие стать политическим козырем Трампа перед выборами в США? Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга Читать далее: https://govorit.