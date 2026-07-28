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Говорит Европа ⚡

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Михаил Чаплыга: Зеленский поехал к Трампу делить перемирие на троих, но земля не в счёт

Михаил Чаплыга: Зеленский поехал к Трампу делить перемирие на троих, но земля не в счёт

Неужели встреча Зеленского и Трампа может привести к двум перемириям, но не остановит бои на земле? Как морская блокада превратилась в разменную монету на переговорах? Почему Россия настаивает на «духе Анкориджа», хотя США уже объявили его мёртвым? И может ли частичное перемирие стать политическим козырем Трампа перед выборами в США? Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга Читать далее: https://govorit.

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