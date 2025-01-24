Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США во Вьетнаме и Корее

Украинская армия потеряла больше военнослужащих, чем США в войнах во Вьетнаме и Корее.Вооруженные силы Украины потеряли больше солдат, чем США в двух войнах во Вьетнаме и Корее, сообщил спецпосланник Штатов по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.