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ГТРК Татарстан

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«Яндекс Пэй» восстанавливает работу после сбоев

«Яндекс Пэй» восстанавливает работу после сбоев

Сервис «Яндекс Пэй» постепенно возвращается к штатной работе после атак беспилотников на дата-центры.

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