По итогам сентября нынешнего года в России было реализовано* 6 874 новых легких коммерческих автомобиля (LCV), что на 11,6% меньше, чем в сентябре 2025-го, но на 29,5% больше, чем в августе 2026-го.
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