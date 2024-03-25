Дочка Глюкозы отметила свой первый юбилей с парнем

Дочка певицы Глюкозы поздравил свою дочь с юбилеем. Как оказалось, уже на протяжении длительного времени у Лидии, выступающей под сценическим псевдонимом Ray! , есть молодой человек, лица которого она предпочитает пока не показывать.
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