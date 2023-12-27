Страна и люди
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Страна и люди

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ОКР начал выплачивать компенсацию атлетам за неучастие в ОИ-2024

ОКР начал выплачивать компенсацию атлетам за неучастие в ОИ-2024

Речь идет о тех спортсменах, которые точно не смогут принять участие в Олимпиаде в Париже. Источник: РИА "Новости" Как сообщает гендиректор ОКР Владимир Сенглеев, выплаты в размере от 150 до 500 тысяч рублей уже получили 127 российских спортсменов.

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