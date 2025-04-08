В УФСИН прокомментировали новость о фуршете в колонии в честь Ефремова

Об этом ранее писали СМИ Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о фуршете, который планирует организовать в колонии Михаил Ефремов в связи со своим условно-досрочным освобождением (УДО).
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