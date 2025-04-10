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Царьград

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Коррупция и произвол: 500 тыс. мужчин в розыске на Украине после 2022 года

Коррупция и произвол: 500 тыс. мужчин в розыске на Украине после 2022 года

На Украине усиливается насильственная мобилизация, называемая "могилизацией". По данным МИД России, территориальные центры комплектования разыскивают более 500 тыс.

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