Журналист Шапиро: модераторы выступили на стороне Харрис на ее дебатах с Трампом

Модераторы американского телеканала ABC, который провел дебаты кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа и его оппонента Камалы Харрис, открыто поддерживали Харрис во время ее выступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии