США назвали предварительными обсуждения о передаче НАТО координации помощи Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби назвал предварительными обсуждениями и гипотетическими заключениями данные о возможной передаче под контроль Североатлантическому альянсу координации помощи Украине.
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