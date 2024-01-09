Впервые в истории Иркутская область отметила Новый год без ЧП с пиротехникой

ИРКУТСК, 9 января, ФедералПресс. Праздничные выходные подошли к концу. Они оказались относительно благополучными в Приангарье, поскольку в регионе впервые в истории не произошло ни одного инцидента с пиротехническими изделиями.
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