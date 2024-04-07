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Игорь Веремеев. Враждебная «Википедия» - территория ЦРУ, бандеровцев и "пятой колонны"

Игорь Веремеев. Враждебная «Википедия» - территория ЦРУ, бандеровцев и "пятой колонны"

Этой «свободной энциклопедией», как она сама себя называет, давно манипулирует ЦРУТаганский районный суд Москвы в очередной раз оштрафовал компанию Wikipedia Foundation*, владеющую русскоязычной «Википедией»* (запрещенной в РФ), на 1 миллион рублей.

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