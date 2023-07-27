Microsoft Flight Simulator+ВСЕ DLC+ОНЛАЙН+ПАТЧИ МГНОВЕННАЯ (24/7) выдача товара сразу по...

Microsoft Flight Simulator+ВСЕ DLC+ОНЛАЙН+ПАТЧИ МГНОВЕННАЯ (24/7) выдача товара сразу после покупки! GLOBAL-активировать можно в любом регионе!✅Во всех Windows Store играх работает мультиплеер сетевая функции 100% ! В игре будет ваш НИКНЕЙМ из профиля XBOX Live и НОВАЯ ИГРА (сохранения и достижения привязываются к нему же), а если вы уже играли (например через Xbox Game Pass) вы сможете ПРОДОЛЖИТЬ игру, все сохранения останутся!✅ Активация НЕ СЛЕТАЕТ при переустановки Windows и удаления аккаунта с игрой из Microsoft Store!(Вы всегда можете восстановить доступ к игре (и своим сохранением)✅ Вы можете менять любые комплектующие вашего ПК в том числе CPU!✅ Активация даст вам возможность играть неограниченное кол-во времени в купленную игру (соблюдая инструкцию).