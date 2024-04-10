Сотрудники Госавтоинспекции Коми продолжают работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

В Cыктывкаре в рамках профилактического мероприятия «Азбука безопасности» на базе МБУК Дворец культуры «Волна» полицейские закрепили навыки безопасного поведения на улицах и дорогах с воспитанниками детского сада № 19.
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