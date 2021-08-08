Заразивший более 1500 людей — антипрививочник, не носивший маску

Стерва & К°ПолитикаЗаразивший более 1500 людей — антипрививочник, не носивший маску Задержан, к его великому удивлению человек, который заразил более полутора тысяч людей в Москве коронавирусом.Вернуться к статье194НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladНу и что? Чем больше умрет ГЕНЕТИЧЕСКИХ УРОДОВ тем чище будет ГЕНОФОНД Человечества.ННиколайИнтересно, а ты себя к какой категории относишь?ННиколайДа, к слову, так же Гитлер рассуждал.Лаврентий Палыч БерияНу так, половой запас республики, человек высшей расы, потомок богов Вальхаллы, не меньше.Анна AnmiДа ладно - 1500 человек??)))))))))))))))))))))))))) Это те, кого выявили точно! )))))))))) аФтор имеет отличное чувство юмора! Ну или же герой все полгода ходил по Москве и со всеми обнимался не переставая, и при этом записывал имена и паспортные данные всех, кого обнял насильно!))) Достали уже такие примитивные фэйки (( Хотя тема масок - вполне серьезная и актуальная...Wlad WladА я за свою жизнь НИКОГДА НИЧЕМ НЕ БОЛЕЛ - я НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, а не УРОД.ННиколайЕсть еще моральные уроды, вот ты скорее всего из них.Wlad WladПлевать мне на тебя и твое "мнение", урод.Wlad WladТолько полные ГЕНЕТИЧЕСКИЕ УРОДЫ могут сравнивать Естественный Отбор с Гитлером.Николай Ермаковстатья на дурака....Alexp69Ха-ха, антипрививочник страшен только сам для себя - заразить вакцинированного или переболевшего он не сможет, даже если захочет. А вот почему в метро есть переполненные вагоны (и правда рассадник заразы) - вопрос. В 21 веке могли бы и наладить работу общественного транспорта.Лариса СергеевнаУвы, может. По признанию Минздрава и Роспотребнадзора, вакцина не защищает от возможности заболевания, а только снижает тяжесть. По идее. И вакцинированный носитель становится распространителемАнна AnmiДа, но вопрос остается - почему в транспорте 100% заполняемость и отсутствие масок?((Лариса СергеевнаПотому что эту проблему не решитьВВоробейГлобалисты - молодцы! После нескольких провалившихся попыток подмять человечество при помощи исусственных вирусных пандемий, им наконец-то удалось преуспеть с этим. И сейчас, выбросив в окно все предыдушие наработки относительно рационального отбращения с вирусными инфекциями, медиков принудили навязывать массовые эксперименты на людях "протекающими вакцинами", а если более точно - генетическими ядами.Wlad WladГЕНЕТИЧЕСКИЕ УРОДЫ, которые отказываются умирать от Естественного Отбора являются и МОРАЛЬНЫМИ УРОДАМ, поскольку обрекают ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО на уничтожение ОТ ВЫРОЖДЕНИЯ.ННиколайКакой же ты все таки дол-еб!Александр Серов...хуета какая-то...МММВ советское время была статья УК за заражение венерическими заболеваниями. Каждого заболевшего и его контакты исследовали и находили всех!Комментировать
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