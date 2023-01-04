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Yonhap: президент Южной Кореи поручил до конца года запустить массовое производство БПЛА

Yonhap: президент Южной Кореи поручил до конца года запустить массовое производство БПЛА

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель поручил до конца 2023 года создать объединенное подразделение беспилотников и запустить систему массового производства небольших, трудно обнаруживаемых беспилотных летальных объектов (БПЛА) и беспилотников-невидимок.

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