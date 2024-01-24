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СССР-Россия

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Подготовка к поражению украины

Подготовка к поражению украины

При внешней абсурдности многих действий киевского режима и их западных кураторов, в их безумии прослеживается определённая система.

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