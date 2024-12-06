Сергей Марков: Это мой вызвавший интерес у народа эфир на Первом Севастопольском ТВ сегодня

Это мой вызвавший интерес у народа эфир на Первом Севастопольском ТВ сегодня.Суть: Если у вас возникает иллюзорное впечатление, что у Маркова и Путина есть противоречие, то вы можете легко разрешить это противоречие: Путин прав.