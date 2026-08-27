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Джиган рассекретил редкое фото из детства

Джиган рассекретил редкое фото из детства

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, показал редкий снимок из детства. Фото появилось на его странице в соцсети, принадлежащей компании, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещённой.

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